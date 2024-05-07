Неделина Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федоров Дмитрий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Неделин Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Неделин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
10.07.1982
Сын: Неделин Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Неделин Николай Николаевич