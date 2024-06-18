Минимула Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Минимула

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гарифулла

Мать: Шамсиниса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нурхат

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суфия

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Салия

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нурислам

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ринат

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нурулла

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нурзада

Мать ребёнка: Фания

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