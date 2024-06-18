Минимула
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нурхат
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суфия
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Салия
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нурислам
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ринат
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нурулла
Мать ребёнка: не указана