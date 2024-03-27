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Мугинов Закий Председатель Колхоза

Место рождения

с.Каркали Спиридоновскую волость Бугульминского уезда Самарской губернии

Дата рождения

1884

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мугинова ((Дочь Муллы)) Шамсикамал

Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мугинова ((Дочь Муллы)) Шамсикамал

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мугинова ((Дочь Муллы)) Шамсикамал

Рождение ребёнка
15.01.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мугинова ((Дочь Муллы)) Шамсикамал

Смерть
1974

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