Мугинов Закий Председатель Колхоза
Место рожденияс.Каркали Спиридоновскую волость Бугульминского уезда Самарской губернии
Дата рождения1884
Дата смерти1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1920
Рождение ребёнка
1922
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
15.01.1935
Смерть
1974