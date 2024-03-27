Neiglick (Pakarinen) Maria Juhontytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Neiglick (Pakarinen) Maria Juhontytär

Место рождения

Wendurinniemi, Rääkkylä, Rääkkylä, Kuopio, Finland

Дата рождения

06.06.1844

Дата смерти

26.11.1916

Пол

Женский

Отец

1804 г.р.

Мать

1816 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1844

Отец: Pakarinen Juho (Johan) Pettersson

Мать: Anna Bertilsdotter

Wendurinniemi, Rääkkylä, Rääkkylä, Kuopio, Finland
Крещение
21.07.1844
Wendurinniemi, Rääkkylä, Rääkkylä, Kuopio, Finland
Крещение
23.07.1844
Venturinniemi, Rääkkylä, Finland
Смерть
26.11.1916
Rasivaara, Rääkkylä, Finland
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