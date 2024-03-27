Neiglick (Pakarinen) Maria Juhontytär
Место рожденияWendurinniemi, Rääkkylä, Rääkkylä, Kuopio, Finland
Дата рождения06.06.1844
Дата смерти26.11.1916
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1844
Wendurinniemi, Rääkkylä, Rääkkylä, Kuopio, Finland
Крещение
21.07.1844
Wendurinniemi, Rääkkylä, Rääkkylä, Kuopio, Finland
Крещение
23.07.1844
Venturinniemi, Rääkkylä, Finland
Смерть
26.11.1916
Rasivaara, Rääkkylä, Finland