Медведева Зинаида Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева Зинаида Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Медведева) Нина Павловна

Отец ребёнка: Медведев Павел Степанович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Медведев Александр Павлович

Отец ребёнка: Медведев Павел Степанович

Рождение ребёнка
01.11.1918

Сын: Медведев Виктор Павлович

Отец ребёнка: Медведев Павел Степанович

Смерть
Неизвестно

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