Медведева Зинаида Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Медведева) Нина Павловна
Отец ребёнка: Медведев Павел Степанович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Медведев Александр Павлович
Отец ребёнка: Медведев Павел Степанович
Рождение ребёнка
01.11.1918
Отец ребёнка: Медведев Павел Степанович
Смерть
Неизвестно