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Prohoroff Terenty Steponovich

Место рождения

Russian Empire

Дата рождения

20.03.1886

Дата смерти

19.02.1976

Пол

Мужской

Отец

Около 1841 г.р.

Мать

Около 1841 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1886

Отец: Prohoroff Stepan Terenty

Мать: Prohoroff Mareena William Gregory

Russian Empire
Иммиграция
1907
Место жительства
1920
Cartwright, Maricopa, Arizona, United States
Место жительства
1930
Escondido, San Diego, California, United States
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Смерть
19.02.1976
Lake San Marcos, San Diego, California
Похороны
Неизвестно
San Marcos Cemetary, San Marcos, San Diego, California
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