Prohoroff Terenty Steponovich
Место рожденияRussian Empire
Дата рождения20.03.1886
Дата смерти19.02.1976
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1886
Russian Empire
Иммиграция
1907
Место жительства
1920
Cartwright, Maricopa, Arizona, United States
Место жительства
1930
Escondido, San Diego, California, United States
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Смерть
19.02.1976
Lake San Marcos, San Diego, California
Похороны
Неизвестно
San Marcos Cemetary, San Marcos, San Diego, California