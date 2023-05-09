Лаптева Екатерина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптева Екатерина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1986

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.12.2015

Сын: Лаптев Максим Павлович

Отец ребёнка: Лаптев Павел Евгеньевич

Рождение ребёнка
23.02.2017

Дочь: Лаптева Ульяна Павловна

Отец ребёнка: Лаптев Павел Евгеньевич

Рождение ребёнка
23.02.2017

Сын: Лаптев Марк Павлович

Отец ребёнка: Лаптев Павел Евгеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаптев Павел Евгеньевич

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