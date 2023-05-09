Лаптева Екатерина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.12.2015
Отец ребёнка: Лаптев Павел Евгеньевич
Рождение ребёнка
23.02.2017
Дочь: Лаптева Ульяна Павловна
Отец ребёнка: Лаптев Павел Евгеньевич
Рождение ребёнка
23.02.2017
Сын: Лаптев Марк Павлович
Отец ребёнка: Лаптев Павел Евгеньевич
Бракосочетание
Неизвестно