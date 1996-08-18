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Розмазнин Марк
Розмазнин Марк
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Древо
Место рождения
Лиман
Дата рождения
18.08.1996
Пол
Мужской
Отец
Розмазнин Сергей Михайлович
1968 г.р.
Мать
Ярковая Наталия Васильевна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1996
Отец:
Розмазнин Сергей Михайлович
Мать:
Ярковая Наталия Васильевна
Лиман
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