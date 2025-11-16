Варвара Незаконнорожденная
женский, родилась 04.12.1851 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умерла Неизвестно
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1851 ст.
Отец: не указан
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
07.12.1851 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
сц. Тогустемира солдатская девка Евдокия Игнатьева. незаконнорожденная.