Варвара Незаконнорожденная 04.12.1851 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Варвара Незаконнорожденная

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 04.12.1851 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умерла Неизвестно

Мать
Архипова Евдокия ИгнатьеваНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1851 ст.

Отец: не указан

Мать: Архипова Евдокия Игнатьева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

сц. Тогустемира солдатская девка Евдокия Игнатьева. незаконнорожденная.

Крещение
07.12.1851 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

восприеминки онаго же сц. пом. Никифорова кр. Алексей Степанов и крест. девка Екатерина Феодорова Чижкова.

Смерть
Неизвестно

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