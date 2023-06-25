Черемных Галина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черемных Галина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1977 г.р.

Дети

2007 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дериглазов Андрей Геннадьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рябов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
10.03.2007

Сын: Рябов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Рябов Михаил Иванович

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