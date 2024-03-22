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Наум Иванов

Место рождения

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

21.06.1873

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Иван Васильев

Мать: Ирина Николаева

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
25.08.1837

Сын: Александр Наумов

Мать ребёнка: Наталья Тимофеева

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Григорий Наумов

Мать ребёнка: Степанида Трифонова

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Праскева Наумова

Мать ребёнка: Степанида Трифонова

Бракосочетание
17.01.1843

Жена: Степанида Трифонова

Рождение ребёнка
?.11.1848

Сын: Федор Наумов

Мать ребёнка: Степанида Трифонова

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
04.05.1851

Сын: Николай Наумов

Мать ребёнка: Степанида Трифонова

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
30.07.1852

Дочь: Евдокия Наумова

Мать ребёнка: Степанида Трифонова

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Соломония Наумова

Мать ребёнка: Наталья Тимофеева

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанида Трифонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Тимофеева

Смерть
21.06.1873
Причина смерти: от простуды
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