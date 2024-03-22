Наум Иванов
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смерти21.06.1873
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Иван Васильев
Мать: Ирина Николаева
Рождение ребёнка
25.08.1837
Сын: Александр Наумов
Мать ребёнка: Наталья Тимофеева
Рождение ребёнка
1837
Сын: Григорий Наумов
Мать ребёнка: Степанида Трифонова
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Праскева Наумова
Мать ребёнка: Степанида Трифонова
Бракосочетание
17.01.1843
Жена: Степанида Трифонова
Рождение ребёнка
?.11.1848
Сын: Федор Наумов
Мать ребёнка: Степанида Трифонова
Рождение ребёнка
04.05.1851
Сын: Николай Наумов
Мать ребёнка: Степанида Трифонова
Рождение ребёнка
30.07.1852
Дочь: Евдокия Наумова
Мать ребёнка: Степанида Трифонова
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Соломония Наумова
Мать ребёнка: Наталья Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанида Трифонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Тимофеева
Смерть
21.06.1873
Причина смерти: от простуды