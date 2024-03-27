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Хайритдинов Хамза Мл.Лейтенант

Место рождения

Челябинская обл., Сергоямский р-н, д. Мавмотово

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

21.06.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Челябинская обл., Сергоямский р-н, д. Мавмотово
Рождение ребёнка
31.05.1932

Дочь: Хамзина Хамида

Мать ребёнка: Зайра

Уральская обл., Аргаяшский район, д. Мавмотово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сания

Мать ребёнка: Зайра

Уральская обл., Аргаяшский район, д. Мавмотово
Военная служба
Неизвестно
Хайритдинов Хамза Хайритдинович Донесение о безвозвратных потерях Место рождения: Челябинская обл., Сергоямский р-н, д. Мавмотово Дата и место призыва: Сергоямский РВК, Челябинская обл. Воинское звание: мл. лейтенант Последнее место службы: 281 сд Дата выбытия: 21.06.1944 Причина выбытия: убит Первичное место захоронения: Карело-Финская ССР, Выборгский (Виипурский) р-н, ст. Кюля-Пяккюля, квадрат 3835, могила № 846
Смерть
21.06.1944
Карело-Финская ССР, Выборгский (Виипурский) р-н, ст. Кюля-Пяккюля, квадрат 3835, могила № 846
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