Хайритдинов Хамза Мл.Лейтенант
Место рожденияЧелябинская обл., Сергоямский р-н, д. Мавмотово
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти21.06.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
31.05.1932
Дочь: Хамзина Хамида
Мать ребёнка: Зайра
Уральская обл., Аргаяшский район, д. Мавмотово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Уральская обл., Аргаяшский район, д. Мавмотово
Военная служба
Неизвестно
Хайритдинов Хамза Хайритдинович Донесение о безвозвратных потерях Место рождения: Челябинская обл., Сергоямский р-н, д. Мавмотово Дата и место призыва: Сергоямский РВК, Челябинская обл. Воинское звание: мл. лейтенант Последнее место службы: 281 сд Дата выбытия: 21.06.1944 Причина выбытия: убит Первичное место захоронения: Карело-Финская ССР, Выборгский (Виипурский) р-н, ст. Кюля-Пяккюля, квадрат 3835, могила № 846
Смерть
21.06.1944
Карело-Финская ССР, Выборгский (Виипурский) р-н, ст. Кюля-Пяккюля, квадрат 3835, могила № 846