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Карманов Федор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1907

Дата смерти

29.07.1961

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рязанская губерния, Раненбургский уезд, село Топки
Рождение ребёнка
16.10.1935

Сын: Карманов Виктор Федорович

Мать ребёнка: Карманова Татьяна Васильевна

Липецкая область, Троекуровский район ( позже Лев-Толстовский район, село Топки ( в свидетельстве о рождении стоит дата 22 числа,а мать родила 16 ).
Смерть
29.07.1961
Несчастный случай. В поле от трактора отцепилась соха. Стал его цеплять, а тракторист поехал и тросом замотал Федора. До больницы на вертолете не довезли. Умер. Отпет... Показать все
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