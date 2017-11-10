Карманов Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1907
Дата смерти29.07.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
14.04.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рязанская губерния, Раненбургский уезд, село Топки
Рождение ребёнка
16.10.1935
Сын: Карманов Виктор Федорович
Мать ребёнка: Карманова Татьяна Васильевна
Липецкая область, Троекуровский район ( позже Лев-Толстовский район, село Топки ( в свидетельстве о рождении стоит дата 22 числа,а мать родила 16 ).
Смерть
29.07.1961
Несчастный случай. В поле от трактора отцепилась соха. Стал его цеплять, а тракторист поехал и тросом замотал Федора. До больницы на вертолете не довезли. Умер. Отпет... Показать все