Закирзянова Бибигайша
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Закирзянов Хамит Александрович
Отец ребёнка: Закирзянов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Закирзянов Камиль Александрович
Отец ребёнка: Закирзянов Александр
Смерть
1993