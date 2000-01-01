Закирзянова Бибигайша — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Закирзянова Бибигайша

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Закирзянов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Закирзянов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Закирзянов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Закирзянов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Закирзянов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Закирзянов Хамит Александрович

Отец ребёнка: Закирзянов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Закирзянов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Закирзянов Камиль Александрович

Отец ребёнка: Закирзянов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Закирзянов Александр

Смерть
1993
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