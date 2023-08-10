Пелагия Матфеевна
Место рождения
Дата рождения20.04.1901 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1901 ст.
Отец: Матфей Никифорович
Мать: Агапия Григорьевна
Афанасьевская церковь 20.04.1901 Калихновщина Пелагия Матфеевна Калихновщины отец крестьянин Матфей Никифорович Калихновщины мать жена Агапия Григорьевна Чермы крестьянин Илья Антонович Байдаково... Показать все
Смерть
Неизвестно