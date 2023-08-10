Пелагия Матфеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПелагия Матфеевна

Пелагия Матфеевна

Место рождения

Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд

Дата рождения

20.04.1901 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1885 г.р.

Мать

До 1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1901 ст.

Отец: Матфей Никифорович

Мать: Агапия Григорьевна

Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Афанасьевская церковь 20.04.1901 Калихновщина Пелагия Матфеевна Калихновщины отец крестьянин Матфей Никифорович Калихновщины мать жена Агапия Григорьевна Чермы крестьянин Илья Антонович Байдаково... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.