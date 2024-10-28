Петров Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1894
Дата смерти28.03.1949
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1894
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
ВОВ Петров Василий 1
Упоминание
Неизвестно
Первая мировая Петров В.М.
Упоминание
Неизвестно
ВОВ Петров Василий
Работа или профессия
Неизвестно
Начальник военно-учебного пункта, лейтенант
Рождение ребёнка
14.11.1924
Сын: Петров Валентин Васильевич
Мать ребёнка: Петрова (Рыжова) Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
27.12.1926
Дочь: Лужных (Петрова) Римма Васильевна
Мать ребёнка: Петрова (Рыжова) Евгения Ивановна
Козловка, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.12.1928
Дочь: (Петрова) Галина Васильевна
Мать ребёнка: Петрова (Рыжова) Евгения Ивановна
Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Петрова Раиса Васильевна
Мать ребёнка: Петрова (Рыжова) Евгения Ивановна
Бракосочетание
13.02.1933
Рождение ребёнка
24.11.1935
Сын: Петров Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Петрова (Забанова) Анна Степановна
Рождение ребёнка
20.06.1937
Дочь: Петрова Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Петрова (Забанова) Анна Степановна
Поворино, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.12.1938
Дочь: Марченко (Петрова) Юлия Васильевна
Мать ребёнка: Петрова (Забанова) Анна Степановна
Рождение ребёнка
10.04.1940
Дочь: Симонова (Петрова) Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Петрова (Забанова) Анна Степановна
Смерть
28.03.1949