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Петров Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1894

Дата смерти

28.03.1949

Пол

Мужской

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1894

Отец: Петров Михаил Егорович

Мать: Петрова (Коротаева) Меланья Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова (Рыжова) Евгения Ивановна

Упоминание
Неизвестно
ВОВ Петров Василий 1
Упоминание
Неизвестно
Первая мировая Петров В.М.
Упоминание
Неизвестно
ВОВ Петров Василий
Работа или профессия
Неизвестно
Начальник военно-учебного пункта, лейтенант
Рождение ребёнка
14.11.1924

Сын: Петров Валентин Васильевич

Мать ребёнка: Петрова (Рыжова) Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
27.12.1926

Дочь: Лужных (Петрова) Римма Васильевна

Мать ребёнка: Петрова (Рыжова) Евгения Ивановна

Козловка, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.12.1928

Дочь: (Петрова) Галина Васильевна

Мать ребёнка: Петрова (Рыжова) Евгения Ивановна

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Петрова Раиса Васильевна

Мать ребёнка: Петрова (Рыжова) Евгения Ивановна

Бракосочетание
13.02.1933

Жена: Петрова (Забанова) Анна Степановна

Рождение ребёнка
24.11.1935

Сын: Петров Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Петрова (Забанова) Анна Степановна

Рождение ребёнка
20.06.1937

Дочь: Петрова Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Петрова (Забанова) Анна Степановна

Поворино, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.12.1938

Дочь: Марченко (Петрова) Юлия Васильевна

Мать ребёнка: Петрова (Забанова) Анна Степановна

Рождение ребёнка
10.04.1940

Дочь: Симонова (Петрова) Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Петрова (Забанова) Анна Степановна

Смерть
28.03.1949

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