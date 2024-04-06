Лазуткин Василий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Салтановка, Навлинский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
1897
Рождение ребёнка
20.04.1897
Сын: Лазуткин Виталий Васильевич
Мать ребёнка: Лазуткина Иулитта Андреевна
Смерть
Неизвестно