Лазуткин Василий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазуткин Василий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лазуткина Иулитта Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Салтановка, Навлинский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
1897
Рождение ребёнка
20.04.1897

Сын: Лазуткин Виталий Васильевич

Мать ребёнка: Лазуткина Иулитта Андреевна

Смерть
Неизвестно

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