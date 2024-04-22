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Кокорин Иван Александров

Место рождения

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

13.11.1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1882 ст.

Отец: Кокорин Александр Артамонов

Мать: Кокорина Анна Михайлова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
(ф.496 оп.16 д.301 л.124об.) МК Успенской Минской церкви Тотемского уезда 1882 год Ноябрь 13 рождение / ноябрь 13 крещение Родился Иоанн Родители Деревни Крыловской крестьянинъ Александръ Артамоновъ К... Показать все
Бракосочетание
06.02.1902 ст.

Жена: Кокорина Евфросиния Михайловна

Рождение ребёнка
После 1902

Дочь: Кокорина Анфиса Иванова

Мать ребёнка: Кокорина Евфросиния Михайловна

дер. Сельменьга
Рождение ребёнка
После 1902

Сын: Кокорин Федор Иванов

Мать ребёнка: Кокорина Евфросиния Михайловна

дер. Сельменьга
Рождение ребёнка
После 1902

Сын: Кокорин Константин Иванов

Мать ребёнка: Кокорина Евфросиния Михайловна

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
После 1902

Дочь: Дуркина Клавдия Иванова

Мать ребёнка: Кокорина Евфросиния Михайловна

Рождение ребёнка
21.11.1903

Сын: Кокорин Михаил Иванов

Мать ребёнка: Кокорина Евфросиния Михайловна

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
20.03.1906 ст.

Сын: Кокорин Яков Иванович

Мать ребёнка: Кокорина Евфросиния Михайловна

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
03.10.1908 ст.

Сын: Кокорин Иван Иванов

Мать ребёнка: Кокорина Евфросиния Михайловна

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
20.03.1912

Дочь: Иванова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Кокорина Евфросиния Михайловна

Мартыниха, Ростовская волость, Вельский уезд
В свидетельстве о рождении - Сельменьга в списоке населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов - Сельменский выс. (Мартыниха)
Рождение ребёнка
03.09.1919

Дочь: Дроздова Глафира Иванова

Мать ребёнка: Кокорина Евфросиния Михайловна

Мартыниха, Ростовская волость, Вельский уезд
В свидетельстве о рождении - Сельменьга в списоке населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов - Сельменский выс. (Мартыниха)
Место жительства
Неизвестно
дер. Сельменьга
Смерть
Неизвестно
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