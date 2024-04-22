Кокорин Иван Александров
Место рождения
Дата рождения13.11.1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
13.11.1882 ст.
(ф.496 оп.16 д.301 л.124об.) МК Успенской Минской церкви Тотемского уезда 1882 год Ноябрь 13 рождение / ноябрь 13 крещение Родился Иоанн Родители Деревни Крыловской крестьянинъ Александръ Артамоновъ К... Показать все
Бракосочетание
06.02.1902 ст.
Рождение ребёнка
После 1902
Дочь: Кокорина Анфиса Иванова
Мать ребёнка: Кокорина Евфросиния Михайловна
дер. Сельменьга
Рождение ребёнка
После 1902
Сын: Кокорин Федор Иванов
Мать ребёнка: Кокорина Евфросиния Михайловна
дер. Сельменьга
Рождение ребёнка
После 1902
Сын: Кокорин Константин Иванов
Мать ребёнка: Кокорина Евфросиния Михайловна
Рождение ребёнка
После 1902
Дочь: Дуркина Клавдия Иванова
Мать ребёнка: Кокорина Евфросиния Михайловна
Рождение ребёнка
21.11.1903
Мать ребёнка: Кокорина Евфросиния Михайловна
Рождение ребёнка
20.03.1906 ст.
Мать ребёнка: Кокорина Евфросиния Михайловна
Рождение ребёнка
03.10.1908 ст.
Сын: Кокорин Иван Иванов
Мать ребёнка: Кокорина Евфросиния Михайловна
Рождение ребёнка
20.03.1912
Дочь: Иванова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Кокорина Евфросиния Михайловна
В свидетельстве о рождении - Сельменьга в списоке населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов - Сельменский выс. (Мартыниха)
Рождение ребёнка
03.09.1919
Дочь: Дроздова Глафира Иванова
Мать ребёнка: Кокорина Евфросиния Михайловна
В свидетельстве о рождении - Сельменьга в списоке населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов - Сельменский выс. (Мартыниха)
Место жительства
Неизвестно
дер. Сельменьга
Смерть
Неизвестно