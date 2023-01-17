Анна Матфеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Матфеева

Анна Матфеева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1725

Дата смерти

Между 1780 и 1785

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1749 г.р.
Вычислено 1754 г.р.
Вычислено 1756 г.р.
Вычислено 1760 г.р.
Вычислено 1761 г.р.
Вычислено 1764 г.р.

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1749

Сын: Григорий Архипович

Отец ребёнка: Архип Фёдоров

Сахарово, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1754

Дочь: Татиана Архиповна

Отец ребёнка: Архип Фёдоров

Сахарово, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1756 ст.

Дочь: Ульяна Григорьевна

Отец ребёнка: Архип Фёдоров

Сахарово, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1760 ст.

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Архип Фёдоров

Сахарово, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1761 ст.

Дочь: Настасья Архиповна

Отец ребёнка: Архип Фёдоров

Сахарово, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1764

Дочь: Феодосия Архиповна

Отец ребёнка: Архип Фёдоров

Сахарово, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1769 ст.

Сын: Ларион Архипович

Отец ребёнка: Архип Фёдоров

Сахарово, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1771 ст.

Сын: Кондрат Архипович

Отец ребёнка: Архип Фёдоров

Сахарово, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Между 1780 и 1785
Сахарово, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close