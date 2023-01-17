Анна Матфеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1725
Дата смертиМежду 1780 и 1785
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1749
Сын: Григорий Архипович
Отец ребёнка: Архип Фёдоров
Рождение ребёнка
Вычислено 1754
Дочь: Татиана Архиповна
Отец ребёнка: Архип Фёдоров
Рождение ребёнка
Вычислено 1756 ст.
Дочь: Ульяна Григорьевна
Отец ребёнка: Архип Фёдоров
Рождение ребёнка
Вычислено 1760 ст.
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Архип Фёдоров
Рождение ребёнка
Вычислено 1761 ст.
Дочь: Настасья Архиповна
Отец ребёнка: Архип Фёдоров
Рождение ребёнка
Вычислено 1764
Дочь: Феодосия Архиповна
Отец ребёнка: Архип Фёдоров
Рождение ребёнка
Вычислено 1769 ст.
Сын: Ларион Архипович
Отец ребёнка: Архип Фёдоров
Рождение ребёнка
Вычислено 1771 ст.
Сын: Кондрат Архипович
Отец ребёнка: Архип Фёдоров
Смерть
Между 1780 и 1785