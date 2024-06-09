Положков Макарий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Палчков Пётр Емельянов
Мать: Палчкова Агафья Ивановна
Упоминание
Неизвестно
Софьино, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
03.02.1865
Ельники, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно