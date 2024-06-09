Положков Макарий Петрович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Положков Макарий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1820 и 1821 г.р.

Мать

Между 1822 и 1823 г.р.

Жена

Вычислено 1848 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Палчков Пётр Емельянов

Мать: Палчкова Агафья Ивановна

Упоминание
Неизвестно
Софьино, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
03.02.1865

Жена: Кибиткина Сигклитикия Семенова

Ельники, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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