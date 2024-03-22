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Пикин Роман Игоревич
Пикин Роман Игоревич
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Древо
Место рождения
Смоленск
, город Смоленск, Смоленская область
Дата рождения
04.01.1992
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Пикина (Васько) Татьяна Николаевна
1969 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1992
Отец: не указан
Мать:
Пикина Татьяна Николаевна
Смоленск
, город Смоленск, Смоленская область
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