Пикин Роман Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пикин Роман Игоревич

Место рождения

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Дата рождения

04.01.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1969 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1992

Отец: не указан

Мать: Пикина Татьяна Николаевна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
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