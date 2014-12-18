Круглова Галина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКруглова Галина Михайловна

Круглова Галина Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1956

Дата смерти

18.12.2014

Пол

Женский

Отец

1927 г.р.

Мать

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1956

Отец: Устюгов Михаил Михайлович

Мать: Устюгова Анна Петровна

Рождение ребёнка
10.07.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
18.12.2014
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close