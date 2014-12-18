Круглова Галина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.04.1956
Дата смерти18.12.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1956
Отец: Устюгов Михаил Михайлович
Мать: Устюгова Анна Петровна
Рождение ребёнка
10.07.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
18.12.2014