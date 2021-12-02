Дубровская Лидия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.07.1939
Дата смерти02.12.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
14.06.1961
Круглое, Круглянский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
13.12.1961
Дочь: Ефимчик (Кривицкая) Светлана Анатольевна
Отец ребёнка: Кривицкий Анатолий Александрович
Рождение ребёнка
13.07.1968
Дочь: Кучинская (Кривицкая) Елена Анатольевна
Отец ребёнка: Кривицкий Анатолий Александрович
Смерть
02.12.2021