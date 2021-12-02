Дубровская Лидия Ивановна 23.07.1939 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиДубровская Лидия Ивановна

Дубровская Лидия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1939

Дата смерти

02.12.2021

Пол

Женский

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: Кривицкий Анатолий Александрович

Бракосочетание
14.06.1961

Муж: Кривицкий Анатолий Александрович

Круглое, Круглянский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
13.12.1961

Дочь: Ефимчик (Кривицкая) Светлана Анатольевна

Отец ребёнка: Кривицкий Анатолий Александрович

Рождение ребёнка
13.07.1968

Дочь: Кучинская (Кривицкая) Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Кривицкий Анатолий Александрович

Смерть
02.12.2021

Мы используем куки для улучшения работы сайта.