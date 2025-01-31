Аксенова Прасковья
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
АндрейНеизвестно г.р.
Просвиркин Дмитрий ВасильевичОколо 1896 г.р.
Дети
(Просвиркина) Мария1925 г.р.
Просвиркин Михаил Дмитриевич1927 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1920
Муж: Андрей
Бракосочетание
Между 1920 и 1925
Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1925
Дочь: (Просвиркина) Мария
Отец ребёнка: Просвиркин Дмитрий Васильевич
Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1927
Сын: Просвиркин Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Просвиркин Дмитрий Васильевич
Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1930
Дочь: (Просвиркина) Клавдия
Отец ребёнка: Просвиркин Дмитрий Васильевич
Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно