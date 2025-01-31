Аксенова Прасковья Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Аксенова Прасковья

Автор
ЕМ
Мишенина Е.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
АндрейНеизвестно г.р.
Просвиркин Дмитрий ВасильевичОколо 1896 г.р.
Дети
(Просвиркина) Мария1925 г.р.
Просвиркин Михаил Дмитриевич1927 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1920

Муж: Андрей

Бракосочетание
Между 1920 и 1925

Муж: Просвиркин Дмитрий Васильевич

Северо-Казахстанская область

Рождение ребёнка
1925

Дочь: (Просвиркина) Мария

Отец ребёнка: Просвиркин Дмитрий Васильевич

Северо-Казахстанская область

Рождение ребёнка
1927

Сын: Просвиркин Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Просвиркин Дмитрий Васильевич

Северо-Казахстанская область

Рождение ребёнка
1930

Дочь: (Просвиркина) Клавдия

Отец ребёнка: Просвиркин Дмитрий Васильевич

Северо-Казахстанская область

Смерть
Неизвестно

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