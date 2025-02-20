(Суконщикова) Алимпиада Николаевна 14.07.1804 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Суконщикова) Алимпиада Николаевна

Автор
ИИ
Иванова И.

женский, родилась 14.07.1804 ст., Вологда, город Вологда, Вологодская область

умерла Неизвестно

Отец
Суконщиков Николай Иванович04.01.1783 ст. г.р.
Мать
Суконщикова (Санникова) Елизавета Ивановна1789 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1804 ст.

Отец: Суконщиков Николай Иванович

Мать: Суконщикова (Санникова) Елизавета Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область

Крещение
15.07.1804 ст.

Восприемники: Марья Ивановна Варганова (Суконщикова)

Восприемник
29.07.1814 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область

Любовь Николаевна Суконщикова

Восприемник
18.10.1817 ст.

Екатерина Павловна Суконщикова

Восприемник
13.03.1818 ст.

Мария Николаевна Суконщикова

Восприемник
16.05.1819 ст.

Елена Николаевна Суконщикова

Восприемник
03.10.1820 ст.

Пелагия Павловна Суконщикова

Восприемник
03.01.1823 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область

Анна Николаевна Суконщикова

Восприемник
08.04.1824 ст.

Пелагия Николаевна Суконщикова

Смерть
Неизвестно

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