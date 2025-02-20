(Суконщикова) Алимпиада Николаевна
женский, родилась 14.07.1804 ст., Вологда, город Вологда, Вологодская область
умерла Неизвестно
ОтецСуконщиков Николай Иванович04.01.1783 ст. г.р.
МатьСуконщикова (Санникова) Елизавета Ивановна1789 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1804 ст.
Место жительства
Неизвестно
Крещение
15.07.1804 ст.
Восприемник
29.07.1814 ст.
Восприемник
18.10.1817 ст.
Восприемник
13.03.1818 ст.
Восприемник
16.05.1819 ст.
Восприемник
03.10.1820 ст.
Восприемник
03.01.1823 ст.
Восприемник
08.04.1824 ст.
Смерть
Неизвестно