Мусихин Григорий (Гришка) Елфимов
Место рожденияпоч. на речке Долгоплеске, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияПосле 1660
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1660
Отец: Мусихин Елфимко Алексеев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1680
Мать ребёнка: Мусихина Ульяна Максимова
Рождение ребёнка
Около 1690
Мать ребёнка: Мусихина Ульяна Максимова
Рождение ребёнка
Около 1698
Дочь: (Мусихина) Афимья Григорьева
Мать ребёнка: Мусихина Ульяна Максимова
Рождение ребёнка
Около 1702
Мать ребёнка: Мусихина Ульяна Максимова
Смерть
После 1710