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Мусихин Григорий (Гришка) Елфимов

Место рождения

поч. на речке Долгоплеске, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

После 1660

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1660

Отец: Мусихин Елфимко Алексеев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мусихина Ульяна Максимова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1680

Сын: Мусихин Никита Григорьев

Мать ребёнка: Мусихина Ульяна Максимова

Рождение ребёнка
Около 1690

Сын: Мусихин Тарас Григорьев

Мать ребёнка: Мусихина Ульяна Максимова

Рождение ребёнка
Около 1698

Дочь: (Мусихина) Афимья Григорьева

Мать ребёнка: Мусихина Ульяна Максимова

Рождение ребёнка
Около 1702

Сын: Мусихин Фока Григорьев

Мать ребёнка: Мусихина Ульяна Максимова

Смерть
После 1710

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