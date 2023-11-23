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Григорий Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

1791

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Василий Лукин

Мать: Прасковья Михайлова

Григорий Васильевич (1729 — 1791) Родился в семье священника села Кукобоя Пошехонского уезда Василия Лукича. 26 декабря 1746 определен во дьячка к церкви того же села2 . В 1768 году рукоположен во диа... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Григорьев

Мать ребёнка: Ксения Алексеева

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Анна Григорьева

Мать ребёнка: Ксения Алексеева

Бракосочетание
15.02.1747

Жена: Ксения Алексеева

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Мария Григорьева

Мать ребёнка: Ксения Алексеева

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Феодосия Григорьева

Мать ребёнка: Ксения Алексеева

Рождение ребёнка
09.06.1754

Сын: Кирилл Григорьев

Мать ребёнка: Ксения Алексеева

Кирилл Григорьевич (1754 — 1810) Родился 9 июня 1754 года в семье дьякона села Кукобоя Пошехонского уезда Григория Васильевича. В 1771 году определен в пономаря к церкви села Инжевера Пошехонского уез... Показать все
Рождение ребёнка
1766

Сын: Никифор Григорьев

Мать ребёнка: Ксения Алексеева

Смерть
1791

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