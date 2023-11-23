Григорий Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
Дата смерти1791
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Василий Лукин
Мать: Прасковья Михайлова
Григорий Васильевич (1729 — 1791) Родился в семье священника села Кукобоя Пошехонского уезда Василия Лукича. 26 декабря 1746 определен во дьячка к церкви того же села2 . В 1768 году рукоположен во диа... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Григорьев
Мать ребёнка: Ксения Алексеева
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Анна Григорьева
Мать ребёнка: Ксения Алексеева
Бракосочетание
15.02.1747
Жена: Ксения Алексеева
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Мария Григорьева
Мать ребёнка: Ксения Алексеева
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Феодосия Григорьева
Мать ребёнка: Ксения Алексеева
Рождение ребёнка
09.06.1754
Сын: Кирилл Григорьев
Мать ребёнка: Ксения Алексеева
Кирилл Григорьевич (1754 — 1810) Родился 9 июня 1754 года в семье дьякона села Кукобоя Пошехонского уезда Григория Васильевича. В 1771 году определен в пономаря к церкви села Инжевера Пошехонского уез... Показать все
Рождение ребёнка
1766
Сын: Никифор Григорьев
Мать ребёнка: Ксения Алексеева
Смерть
1791