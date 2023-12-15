Губина Мария Тереньтьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Губин Василий Марков
Бракосочетание
Около 1848 ст.
Муж: Губин Василий Марков
Рождение ребёнка
02.12.1848 ст.
Отец ребёнка: Губин Василий Марков
Рождение ребёнка
18.02.1861 ст.
Отец ребёнка: Губин Василий Марков
Рождение ребёнка
Около 1869 ст.
Отец ребёнка: Губин Василий Марков
Смерть
Неизвестно