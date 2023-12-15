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Губина Мария Тереньтьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губин Николай Васильев

Отец ребёнка: Губин Василий Марков

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Около 1848 ст.

Муж: Губин Василий Марков

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
02.12.1848 ст.

Сын: Губин Степан Васильев

Отец ребёнка: Губин Василий Марков

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.02.1861 ст.

Сын: Губин Василий Васильев

Отец ребёнка: Губин Василий Марков

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1869 ст.

Сын: Губин Матвей Васильев

Отец ребёнка: Губин Василий Марков

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния

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