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Мохова Валентина Ивановна
Мохова Валентина Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1937
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Петров Иван Григорьевич
1909 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец:
Петров Иван Григорьевич
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
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