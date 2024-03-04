Никитин Валерий Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никитин Борис Павлович
Мать: Никитина Нина Васильевна
Рождение ребёнка
02.01.1980
Дочь: Грузина (Никитина) Елена Валерьевна
Мать ребёнка: Никитина (Андреева) Наталья Константиновна
Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
26.08.1982
Дочь: Шерстенникова Светлана Валерьевна
Мать ребёнка: Никитина (Андреева) Наталья Константиновна
Смерть
Неизвестно