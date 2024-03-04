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Никитин Валерий Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никитин Борис Павлович

Мать: Никитина Нина Васильевна

Рождение ребёнка
02.01.1980

Дочь: Грузина (Никитина) Елена Валерьевна

Мать ребёнка: Никитина (Андреева) Наталья Константиновна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
26.08.1982

Дочь: Шерстенникова Светлана Валерьевна

Мать ребёнка: Никитина (Андреева) Наталья Константиновна

Смерть
Неизвестно

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