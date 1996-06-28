Константинова Агриппина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1898
Дата смерти07.10.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Сын: Константинов Анатолий Фомич
Отец ребёнка: Константинов Фома Фомич
Рождение ребёнка
04.04.1942
Отец ребёнка: Константинов Фома Фомич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.10.1968