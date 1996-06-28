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Константинова Агриппина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1898

Дата смерти

07.10.1968

Пол

Женский

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Константинов Анатолий Фомич

Отец ребёнка: Константинов Фома Фомич

Рождение ребёнка
04.04.1942

Сын: Константинов Фома Фомич

Отец ребёнка: Константинов Фома Фомич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константинов Фома Фомич

Смерть
07.10.1968
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