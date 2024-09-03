Самоловова (Филипова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самоловова (Филипова) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самоловов Сергей Васильев

Рождение ребёнка
25.09.1862

Сын: Самоловов Корнилий Сергеев

Отец ребёнка: Самоловов Сергей Васильев

Рождение ребёнка
19.01.1869

Сын: Самоловов Макарий Сергеев

Отец ребёнка: Самоловов Сергей Васильев

Рождение ребёнка
13.07.1873

Сын: Самоловов Гавриил Сергеев

Отец ребёнка: Самоловов Сергей Васильев

Рождение ребёнка
16.02.1875

Дочь: Филатова (Самоловова) Евдокия Сергеева

Отец ребёнка: Самоловов Сергей Васильев

Смерть
Неизвестно

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