Самоловова (Филипова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.09.1862
Сын: Самоловов Корнилий Сергеев
Отец ребёнка: Самоловов Сергей Васильев
Рождение ребёнка
19.01.1869
Сын: Самоловов Макарий Сергеев
Отец ребёнка: Самоловов Сергей Васильев
Рождение ребёнка
13.07.1873
Сын: Самоловов Гавриил Сергеев
Отец ребёнка: Самоловов Сергей Васильев
Рождение ребёнка
16.02.1875
Дочь: Филатова (Самоловова) Евдокия Сергеева
Отец ребёнка: Самоловов Сергей Васильев
Смерть
Неизвестно