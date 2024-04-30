Сидаков Григорий Елбыздыхъоевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сидаков Елбыздыхъо Бибиевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сидаков Мурат Григорьевич
Мать ребёнка: Дулаева Венера Ваноевна (Ивановна)
Рождение ребёнка
10.12.1951
Сын: Сидаков Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Дулаева Венера Ваноевна (Ивановна)
Смерть
Неизвестно