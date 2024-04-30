Сидаков Григорий Елбыздыхъоевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Сидаков Григорий Елбыздыхъоевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сидаков Елбыздыхъо Бибиевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сидаков Мурат Григорьевич

Мать ребёнка: Дулаева Венера Ваноевна (Ивановна)

Рождение ребёнка
10.12.1951

Сын: Сидаков Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Дулаева Венера Ваноевна (Ивановна)

Смерть
Неизвестно

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