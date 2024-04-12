Дарья Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Даниловна

Место рождения

Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1735 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
09.11.1755

Муж: Захар Степанович

Дубово, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мавра Захаровна

Отец ребёнка: Захар Степанович

Фенево, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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