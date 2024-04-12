Дарья Даниловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
09.11.1755
Муж: Захар Степанович
Дубово, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мавра Захаровна
Отец ребёнка: Захар Степанович
Фенево, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно