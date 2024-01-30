Ефимова Татьяна Матвеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1872 ст.
Дата смерти20.11.1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.01.1894 ст.
Рождение ребёнка
15.05.1896 ст.
Отец ребёнка: Ефимов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
05.05.1902 ст.
Сын: Ефимов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Ефимов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
18.05.1908 ст.
Сын: Ефимов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Ефимов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
30.12.1911 ст.
Сын: Ефимов Афанасий Васильевич
Отец ребёнка: Ефимов Василий Николаевич
Смерть
20.11.1914