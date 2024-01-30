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Ефимова Татьяна Матвеевна

Место рождения

Софьино, Давыдовская волость, Юрьевский уезд

Дата рождения

Около 1872 ст.

Дата смерти

20.11.1914

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Софьино, Давыдовская волость, Юрьевский уезд
Бракосочетание
09.01.1894 ст.

Муж: Ефимов Василий Николаевич

Рождение ребёнка
15.05.1896 ст.

Сын: Ефимов Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Ефимов Василий Николаевич

Мосальское, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
05.05.1902 ст.

Сын: Ефимов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Ефимов Василий Николаевич

Мосальское, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
18.05.1908 ст.

Сын: Ефимов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Ефимов Василий Николаевич

Мосальское, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
30.12.1911 ст.

Сын: Ефимов Афанасий Васильевич

Отец ребёнка: Ефимов Василий Николаевич

Мосальское, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Смерть
20.11.1914
Мосальское, Щёлковский муниципальный район, Московская область

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