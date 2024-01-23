Варенцева Н-И — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варенцева Н-И

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варенцев Сергей

Рождение ребёнка
01.09.1901

Сын: Варенцев Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Варенцев Сергей

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Варенцов Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Варенцев Сергей

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Смерть
Неизвестно

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