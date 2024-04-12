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Бастрыкин Андрей Андреевич

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1732

Дата смерти

1771

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Бастрыкин Андрей Нассонович

Мать: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Бастрыкин (рекрут С 1771) Захар Андреевич

Мать ребёнка: Бастрыкина Ксения Яковлевна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Бастрыкин Гавриил Андреевич

Мать ребёнка: Бастрыкина Ксения Яковлевна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Ульяна Андреевна

Мать ребёнка: Бастрыкина Ксения Яковлевна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Бастрыкина Ксения Яковлевна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Бастрыкин Иван Андреевич

Мать ребёнка: Бастрыкина Ксения Яковлевна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бастрыкина Ксения Яковлевна

Смерть
1771
Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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