Бастрыкин Андрей Андреевич
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смерти1771
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Бастрыкин Андрей Нассонович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1755
Сын: Бастрыкин (рекрут С 1771) Захар Андреевич
Мать ребёнка: Бастрыкина Ксения Яковлевна
Рождение ребёнка
1759
Сын: Бастрыкин Гавриил Андреевич
Мать ребёнка: Бастрыкина Ксения Яковлевна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Ульяна Андреевна
Мать ребёнка: Бастрыкина Ксения Яковлевна
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Бастрыкина Ксения Яковлевна
Рождение ребёнка
1768
Мать ребёнка: Бастрыкина Ксения Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1771