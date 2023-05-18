Наталья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаталья Андреевна

Наталья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1807 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Александрович

Глухое, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1837

Сын: Василий Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Александрович

Глухое, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1842

Сын: Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Александрович

Глухое, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Елена Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Александрович

Глухое, Вологодский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.