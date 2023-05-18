Наталья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Александрович
Рождение ребёнка
1837
Сын: Василий Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Александрович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Александрович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Елена Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Александрович
Смерть
Неизвестно