Нехорошков Ананья Дмитриевич
мужской, родился Около 1775
умер Неизвестно
ОтецНехорошков Дмитрий Иванович1735 г.р.
МатьНехорошкова Офимья Ларионова дочь1743 г.р.
Супруги
Нехорошкова (Порохина) Фекла ИвановнаОколо 1775 г.р.
Дети
Нехорошков Федор АнаньевичОколо 1797 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Нехорошков Федор Ананьевич
Мать ребёнка: Нехорошкова (Порохина) Фекла Ивановна
Слуда, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно