Нехорошков Ананья Дмитриевич Около 1775 — найти родственников по фамилии на Familio

Нехорошков Ананья Дмитриевич

Автор
МК
Комаров М.

мужской, родился Около 1775

умер Неизвестно

Отец
Нехорошков Дмитрий Иванович1735 г.р.
Мать
Нехорошкова Офимья Ларионова дочь1743 г.р.
Супруги
Нехорошкова (Порохина) Фекла ИвановнаОколо 1775 г.р.
Дети
Нехорошков Федор АнаньевичОколо 1797 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: Нехорошков Дмитрий Иванович

Мать: Нехорошкова Офимья Ларионова дочь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нехорошкова (Порохина) Фекла Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Нехорошков Федор Ананьевич

Мать ребёнка: Нехорошкова (Порохина) Фекла Ивановна

Слуда, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Смерть
Неизвестно

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