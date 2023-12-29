Селивонова Феодосия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смерти18.10.1845 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сильченок (Селивонова) Дарья Сергеевна
Отец ребёнка: Селивонов Сергей Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.05.1816 ст.
Дочь: (Селивонова) Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Селивонов Сергей Максимович
Рождение ребёнка
1818
Сын: Селивонов Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Селивонов Сергей Максимович
Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
1818
Сын: Селивонов Гурий Сергеевич
Отец ребёнка: Селивонов Сергей Максимович
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Селивонова) Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Селивонов Сергей Максимович
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Смерть
18.10.1845 ст.
Причина смерти: от натуральной болезни
Похороны
20.10.1845 ст.