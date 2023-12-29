Селивонова Феодосия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селивонова Феодосия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

18.10.1845 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сильченок (Селивонова) Дарья Сергеевна

Отец ребёнка: Селивонов Сергей Максимович

Кривоносовка, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селивонов Сергей Максимович

Место жительства
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
05.05.1816 ст.

Дочь: (Селивонова) Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Селивонов Сергей Максимович

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Селивонов Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Селивонов Сергей Максимович

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
1818

Сын: Селивонов Гурий Сергеевич

Отец ребёнка: Селивонов Сергей Максимович

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Селивонова) Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Селивонов Сергей Максимович

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Смерть
18.10.1845 ст.
Кривоносовка, Сумська область
Причина смерти: от натуральной болезни
Похороны
20.10.1845 ст.
Кривоносовка, Сумська область

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