Уздинский Абрам Аркадьевич
Место рожденияУкраина. г. Красноармейск, Донецкой области.
Дата рождения14.03.1914
Дата смерти20.03.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1914
Украина. г. Красноармейск, Донецкой области.
Рождение ребёнка
06.01.1947
Дочь: Леонова Ирина Абрамовна
Мать ребёнка: Татьяна
Россия, г. Уссурийск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна
Смерть
20.03.1982
Украина, г. Киев