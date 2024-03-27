Уздинский Абрам Аркадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уздинский Абрам Аркадьевич

Место рождения

Украина. г. Красноармейск, Донецкой области.

Дата рождения

14.03.1914

Дата смерти

20.03.1982

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1914

Отец: Уздинский Аарон Натанович

Мать: Уздинская Клара Абрамовна

Украина. г. Красноармейск, Донецкой области.
Рождение ребёнка
06.01.1947

Дочь: Леонова Ирина Абрамовна

Мать ребёнка: Татьяна

Россия, г. Уссурийск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна

Смерть
20.03.1982
Украина, г. Киев
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