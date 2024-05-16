Носова Евгения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Забаганова (Носова) Анна Николаевна
Отец ребёнка: Носов Николай Прохорович
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Косаченкова (Носова) Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Носов Николай Прохорович
Чулаково, Славгородский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
02.05.1896
Отец ребёнка: Носов Николай Прохорович
Рождение ребёнка
27.04.1897
Сын: Носов Константин Николаевич
Отец ребёнка: Носов Николай Прохорович
Рождение ребёнка
07.04.1904
Дочь: Носова Кириакия Николаевна
Отец ребёнка: Носов Николай Прохорович
Рождение ребёнка
08.05.1906
Сын: Носов Валентин (Валериан) Николаевич
Отец ребёнка: Носов Николай Прохорович
Рождение ребёнка
31.03.1908
Дочь: Носова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Носов Николай Прохорович
Рождение ребёнка
02.01.1911
Дочь: Носова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Носов Николай Прохорович
Смерть
Неизвестно