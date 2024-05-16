Носова Евгения Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Носова Евгения Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Носов Николай Прохорович

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Забаганова (Носова) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Носов Николай Прохорович

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Косаченкова (Носова) Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Носов Николай Прохорович

Чулаково, Славгородский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
02.05.1896

Сын: Носов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Носов Николай Прохорович

Рождение ребёнка
27.04.1897

Сын: Носов Константин Николаевич

Отец ребёнка: Носов Николай Прохорович

Рождение ребёнка
07.04.1904

Дочь: Носова Кириакия Николаевна

Отец ребёнка: Носов Николай Прохорович

Рождение ребёнка
08.05.1906

Сын: Носов Валентин (Валериан) Николаевич

Отец ребёнка: Носов Николай Прохорович

Рождение ребёнка
31.03.1908

Дочь: Носова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Носов Николай Прохорович

Рождение ребёнка
02.01.1911

Дочь: Носова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Носов Николай Прохорович

Смерть
Неизвестно

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