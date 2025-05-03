Белякова (Смирнова) Анна Артемьевна 01.08.1897 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Белякова (Смирнова) Анна Артемьевна

Автор
СП
Прокофьева С.

женский, родилась 01.08.1897 ст., Легитово, Антроповский муниципальный район, Костромская область

умерла Неизвестно

Отец
Смирнов Артемий Михайлович1865 г.р.
Мать
Смирнова Мария ГеоргиевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Беляков Андрей АндреевичОколо 1898 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1897 ст.

Отец: Смирнов Артемий Михайлович

Мать: Смирнова Мария Георгиевна

Легитово, Антроповский муниципальный район, Костромская область

Бракосочетание
21.01.1918 ст.

Муж: Беляков Андрей Андреевич

Смерть
Неизвестно

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