Белякова (Смирнова) Анна Артемьевна
женский, родилась 01.08.1897 ст., Легитово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
умерла Неизвестно
ОтецСмирнов Артемий Михайлович1865 г.р.
МатьСмирнова Мария ГеоргиевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Беляков Андрей АндреевичОколо 1898 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1897 ст.
Легитово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
21.01.1918 ст.
Смерть
Неизвестно