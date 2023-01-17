Шепелева Евдокия Петровна
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Курчалина Агафья Семеновна
Отец ребёнка: Шепелев Семен Калинникович
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Шепелев Семен Калинникович
Рождение ребёнка
1765
Отец ребёнка: Шепелев Семен Калинникович
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Шаботова Татьяна Семеновна
Отец ребёнка: Шепелев Семен Калинникович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно