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Шепелева Евдокия Петровна

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Место рождения

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Курчалина Агафья Семеновна

Отец ребёнка: Шепелев Семен Калинникович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1760

Сын: Шепелев Матвей Семенович

Отец ребёнка: Шепелев Семен Калинникович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1765

Сын: Шепелев Андрей Семенович

Отец ребёнка: Шепелев Семен Калинникович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Шаботова Татьяна Семеновна

Отец ребёнка: Шепелев Семен Калинникович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шепелев Семен Калинникович

Смерть
Неизвестно
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