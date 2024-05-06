Шашенко (Слабукова) Полина Саввельевна 01.06.1933 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шашенко (Слабукова) Полина Саввельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1933

Отец: Слабуков Савелий Акимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шашенко Михаил Антонович

Отец ребёнка: Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лазарева Александра Антоновна

Отец ребёнка: Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шлапакова Ольга Антоновна

Отец ребёнка: Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рудая Елена Антоновна

Отец ребёнка: Антон

Смерть
Неизвестно

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