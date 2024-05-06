Шашенко (Слабукова) Полина Саввельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1933
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1933
Отец: Слабуков Савелий Акимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лазарева Александра Антоновна
Отец ребёнка: Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шлапакова Ольга Антоновна
Отец ребёнка: Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рудая Елена Антоновна
Отец ребёнка: Антон
Смерть
Неизвестно