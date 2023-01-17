Окнова Анастасия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОкнова Анастасия Максимовна

Окнова Анастасия Максимовна

avatar

Место рождения

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Окнова Праскева Михайловна

Отец ребёнка: Окнов Михаил Михайлович

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Окнов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Окнов Михаил Михайлович

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Окнов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Окнов Михаил Михайлович

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close