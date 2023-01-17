Стоюнин Владимир Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтоюнин Владимир Яковлевич

Стоюнин Владимир Яковлевич

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

28.12.1826

Дата смерти

16.11.1888

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1871 по 1874
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1874 по 1888
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
16.11.1888
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close