Стоюнин Владимир Яковлевич
Место рождения
Дата рождения28.12.1826
Дата смерти16.11.1888
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1871 по 1874
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1874 по 1888
Смерть
16.11.1888