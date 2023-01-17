Нечкина (Кейлин) Анна-Рахиль Менашевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечкина (Кейлин) Анна-Рахиль Менашевна

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Место рождения

Ашхабад

Дата рождения

24.08.1898

Дата смерти

25.05.1978

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1898

Отец: Кейлин Менаше Соломонович

Мать: Кейлин Мирием Евельевна

Ашхабад
Бракосочетание
28.12.1922

Муж: Нечкин Борис Васильевич

Харбин
Рождение ребёнка
21.09.1925

Сын: Нечкин Андрей Борисович

Отец ребёнка: Нечкин Борис Васильевич

Харбин, КНР
Рождение ребёнка
05.07.1934

Дочь: Иванова Нина Борисовна

Отец ребёнка: Нечкин Борис Васильевич

Харбин, КНР
Смерть
25.05.1978
Пенза, город Пенза, Пензенская область
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