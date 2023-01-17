Нечкина (Кейлин) Анна-Рахиль Менашевна
Место рожденияАшхабад
Дата рождения24.08.1898
Дата смерти25.05.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1898
Отец: Кейлин Менаше Соломонович
Мать: Кейлин Мирием Евельевна
Ашхабад
Бракосочетание
28.12.1922
Харбин
Рождение ребёнка
21.09.1925
Отец ребёнка: Нечкин Борис Васильевич
Харбин, КНР
Рождение ребёнка
05.07.1934
Дочь: Иванова Нина Борисовна
Отец ребёнка: Нечкин Борис Васильевич
Харбин, КНР
Смерть
25.05.1978
Пенза, город Пенза, Пензенская область