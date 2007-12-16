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Сокольников Савелий Константинович
Сокольников Савелий Константинович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.12.2007
Пол
Мужской
Отец
Сокольников Константин Юрьевич
1974 г.р.
Мать
Сокольникова Олеся Александровна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.2007
Отец:
Сокольников Константин Юрьевич
Мать:
Сокольникова Олеся Александровна
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