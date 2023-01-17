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Халима

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Место рождения

Сосново, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1756

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Сосново, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1777

Сын: Муталлип Халитов

Отец ребёнка: Халит Хусеинов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1779

Сын: Сафаргалий Халитов

Отец ребёнка: Халит Хусеинов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Базила Халитова

Отец ребёнка: Халит Хусеинов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Фариза Халитова

Отец ребёнка: Халит Хусеинов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Зюльхара Халитова

Отец ребёнка: Халит Хусеинов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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