Халима
Место рождения
Дата рождения1756
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Сын: Муталлип Халитов
Отец ребёнка: Халит Хусеинов
Рождение ребёнка
1779
Сын: Сафаргалий Халитов
Отец ребёнка: Халит Хусеинов
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Базила Халитова
Отец ребёнка: Халит Хусеинов
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Фариза Халитова
Отец ребёнка: Халит Хусеинов
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Зюльхара Халитова
Отец ребёнка: Халит Хусеинов
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно